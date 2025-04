Ilgiorno.it - Il PasquaPark cambia location. Ma lo svago è sempre garantito

Pasqua al luna-park, anzi aldi Lecco. Che torna anche quest’anno per regalare divertimento ed emozioni sia ai piccoli sia ai grandi, con attrazioni per tutti i gusti e le età. Ilapre i battenti sabato alle 15 con il taglio del nastro inaugurale e il truccabimbi. Per festeggiare l’apertura deltutti possono usufruire di un’ora di giostre gratis, dalle 15 alle 16. Rispetto al passato ile si sposta in quello che era il Campo 5 del Bione, il centro sportivo comunale scelto come nuova area per le manifestazioni itineranti e altri eventi pubblici, una zona dove è disponibile ampio parcheggio, facilmente raggiungibile, non centrale ma neppure troppo periferica. Tra le attrazioni delc’è la torre panoramica alta 40 metri, da dove è possibile ammirare una vista mozzafiato sulla città e sul lago.