Lanazione.it - Come tornare indietro. Facciata e fregi degli anni ’30: "Ci saranno i colori iniziali"

Le facciate nuove di un giallo ocra antico. Iazzurri e rossi che risalgono agliTrenta. Le scale interne con le spalliere in ferro battuto provenienti dalle fonderie di Follonica. La riqualificazione dell’ex Garibaldi è infatti anche frutto di un’importante sinergia tra la Soprintendenza e l’Amministrazione comunale, in particolare con l’ufficio Lavori pubblici. "Abbiamo fatto un lavoro davvero importante – ha detto l’architetto Vanessa Mazzini, funzionario della Soprintendenza – Ogni scelta progettuale è stata oggetto di un’attenta valutazione, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione di elementi contemporanei,la copertura della struttura esterna, e la definizione della paletta cromatica, in linea con il contesto storico dell’edificio. Isono quelli di un tempo.