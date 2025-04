Lanazione.it - Mugello in ginocchio: frane e discarica minacciano il territorio, urgente lo stato di emergenza

Comuni piccoli, problemi enormi. Mentre ilflagellato dal maltempo prova a rimettersi in piedi, incombe la scure dei costi. Gli stanziamenti per i lavori di somma urgenza rischiano di avere effetti devastanti per le casse dei comuni mugellani. Cifre che non fanno dormire sonni tranquilli a Tommaso Triberti, sindaco di Marradi e presidente dell’Unione dei Comuni del: "Se non verrà riconosciuto lodinazionale – ammette – non so come ce ne caveremo le gambe". Si stima un conto salatissimo: dallefino alle strade, passando per la– crollata nel torrente Rovigo dopo 54 anni – che va ripulita al più presto prima che tonnellate e tonnellate di rifiuti si trasformino in un disastro ambientale senza precedenti. A tal proposito ieri Regione, Città Metropolitana e Comuni coinvolti si sono riuniti per decidere se attivare la colonna mobile della Protezione civile regionale che potrebbe allestire un campo permanente di intervento in modo da facilitare le operazioni e permettere anche ai volontari di agire in sicurezza.