Ilrestodelcarlino.it - Al museo le donne della storia: "Uno spettacolo per imparare"

Sabato scorso, alcuni studenti dell’indirizzo Tecnico Economico - settore turismo e di Enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi hanno assistito ad una replica esclusivacoinvolgente performance teatrale "e divinità alDelta Antico", riproposta appositamente per loro dall’associazione TemperaMenti Aps. Lo, nato nell’ambito delle iniziative ‘Marzo donna’ e ‘Questione di genere 2.0’, ha fatto vibrare le corde dell’emozione e acceso i riflettori su temi di bruciante attualità. Gli studenti hanno potuto visitare ilDelta Antico in compagnia di Calliope, Pandora, Penelope, dalle Amazzoni e di molti altri personaggi femminilimitologia classica. La pièce teatrale itinerante ha intrecciato storie millenarie, svelando la complessità dell’essere donna ieri come oggi e, soprattutto, ricordando quanta strada si debba ancora percorrere per raggiungere la vera parità dei diritti.