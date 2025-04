Linkiesta.it - Kaja Kallas chiede la fine dell’impunità per i crimini di guerra russi

Anche l’Europa ricorda la tragedia di Bucha. Il primo aprile di tre anni fa, il mondo veniva a conoscenza degli orrori della breve occupazione russa nella città a nord-ovest di Kyjiv, diventata da subito il simbolo della brutalità dellanell’ex repubblica sovietica. Il «punto di non ritorno», come scrive Yaryna Grusha, che in circa un mese ha inghiottito qualcosa come milleottocento vite nell’intera provincia.Così ieri, dalla plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo,ha posto l’accento sulla necessità di non dimenticare e, soprattutto, di consegnare i responsabili di tali atrocità alla giustizia. «Sappiamo esattamente chi è responsabile del massacro», ha dichiarato l’Alta rappresentante di fronte agli eurodeputati, sottolineando che «le prove raccolte a Bucha sono schiaccianti, dalle foto ai video ai segnali radio dei comandanti».