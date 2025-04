Ilgiorno.it - Cameriere e barista per bar di nuova gestione

Per bar dia Monza si cerca unperclientela, servizio ai tavoli,pagamenti tramite Pos, utilizzo tablet per presa ordini, supporto a carico e scarico merce. Si richiedono licenza media inferiore, esperienza minima nella mansione di 1-2 anni, precisione e puntualità, inglese buono, patente B. Requisito preferenziale il possesso di Attestato Haccp. Si offre contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi full time. Inviare candidature con cv allegato a [email protected] , rif. 15MAR252. Lo stesso bar è alla ricerca di unper preparazione colazioni e caffetteria, servizio al banco, preparazione cocktail, somministrazione piatti freddi e utilizzo di piastra ed altri attrezzi. Si richiede diploma (preferibilmente in ristorazione/turismo), esperienza indispensabile di 1-2 anni, buon utilizzo lingua inglese, doti comunicative e relazionali, patente B.