Scuola per pastori 2025: al via a Pratovecchio con il progetto ShepForBio

Prenderà il via venerdì 4 aprile laper. Si comincia con una lezione in aula alle Officine Capodarno acon il "modulo 8" con il quale sarà spiegato ai giovani come iniziare un’attività zootecnica, soffermandosi sugli aspetti normativi e tecnici. Docente sarà Roberto Funghi, dottore agronomo dell’Associazione Rete Appia. Altre lezioni in aula saranno sabato e domenica, mentre la prima uscita in un’azienda che alleva animali e produce formaggi è prevista per l’11 aprile. Le lezioni andranno avanti tutti i week end fino a giugno. Dopo di che gli otto allievi delladovranno fare uno stage di trenta giorni in un’azienda con allevatori eche mostreranno ai giovani il lavoro che viene fatto ogni giorno con gli animali, come si producono formaggi e come si provvede alla vendita.