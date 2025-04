Lanazione.it - Aggressione a Panzano: Simone Porri derubato e ferito gravemente

"Mi sono sentito aggredire da dietro, mi ha rubato le borse e mi ha colpito ripetutamente fino a farmi svenire". È il drammatico racconto di quanto accaduto sabato pomeriggio a, 38 anni di, che lui stesso ricostruisce. "Tornavo con l’autobus da Firenze, da un colloquio di lavoro. Sono arrivato in piazza Bucciarelli e sono sceso dalla porta posteriore. Ho fatto pochi passi e sono stato aggredito, da dietro. Sono caduto per terra, ho visto uno che mi rubava le borse che avevo con me e dove dentro c’erano effetti personali, documenti, soldi. Poi mi ha anche frugato nelle tasche e mi ha colpito ripetutamente con calci e pugni". La voce diè tesa mentre racconta. "Non conoscevo chi mi ha aggredito, ma ho scoperto poi che è un personaggio non nuovo a questi gesti.