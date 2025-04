Quotidiano.net - Femminicidio Messina, Arianna Gentili del 1522: “Lo stalker è ambiguo, reagire non è facile”

Roma, 2 aprile 2025 – Sara Campanella definiva “malato” nei messaggi alle amiche quello che poi è diventato il suo assassino, che la perseguitava. Non lo aveva mai denunciato. “Tante ragazze fanno fatica a comprendere la gravità dei comportamenti violenti. Perché loè molto”, è la premessa di, responsabile nazionale delper Differenza donna, oggi vuol dire 200 contatti al giorno. Non è malattia? “Ci sono dinamiche per cui la vittima semplifica, pensando a una patologia. Invece l’uomo violento non è violento sempre, se fosse così tutte avremmo modo di allontanarci subito. Loè moltoed è questo che crea confusione. Un giorno ci segue, poi sparisce, in un messaggio è gentile, in quello dopo aggressivo. Proprio perché non è malato, ha aspetti che ci possono piacere”.