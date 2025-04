Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia, Ferdinando Pasquini confermato alla guida del circolo

Si è svolto nei giorni scorsi il congresso comunale dia Sant’Angelo in Vado. Al termine dei lavori, Fernandoè stato ridelcittadino dell’antica Tifernum Mataurense, un incarico che ricopre dal 2019. Durante il congresso, Nicola Baiocchi, segretario provinciale diPesaro-Urbino, ha sottolineato l’importanza delle sfide che attendono il partito nei prossimi mesi: "Questo è stato un appuntamento che hala compattezza del partito e il radicamento sul territorio. Tante le sfide che ci aspettano, dalle elezioni regionali dell’ottobre 2025 a quelle amministrative del 2026, dovesi farà trovare pronta insieme a tutto il centrodestra. Siamo determinati a non ripetere gli errori del passato, specialmente in un territorio dove il nostro partito, grazie a Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli, ha investito tantissimo, a partire dal completamento della Fano-Grosseto fino allo sviluppo delle aree interne, con un’attenzione particolarepromozione turistica.