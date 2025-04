Quotidiano.net - Il politologo Tarchi: “Rn con Bardella può melonizzarsi”

Firenze, 2 aprile 2025 – Professor Marcodell’Università di Firenze, in Francia c’è chi parla di complotto o processo politico contro Marine Le Pen. Lei, che studia da sempre le vicende francesi, che idea si è fatto? “Non parlerei di complotto né di processo politico, come se si volesse sostenere che l’accusa è stata costruita dal nulla ed è arrivata a una condanna per ragioni politiche. C’è però un elemento politico fondamentale”. Quale? epa11841877 Jordan, President of the French National Rally (RN) and chairman of the Patriots for Europe group in the European Parliament, speaks during a debate on the 'geopolitical and economic implications for transatlantic relations under the new Trump administration' at the European Parliament in Strasbourg, France, 21 January 2025.