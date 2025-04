Ilrestodelcarlino.it - Porticati, ciclabile e impianti sportivi. Il centro rigenerato con 5 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dare la meritata visibilità e la giusta valorizzazione del Loggiato dei Cappuccini per tutti coloro che percorrono Via Spina, per entrare in Comacchio. E ancora, collegare meglio, e in modo sostenibile, la città con un percorso pedonale sulla sommità dell’argine che parte dalla zona Darsena. A ciò si aggiunge la realizzazione di nuovie significative migliorie per quelli già esistenti. Questi sono gli obiettivi dell’appalto dei lavori denominato "Rigenerazione urbana Comacchio", finanziato con fondi del Pnrr per 5di euro, che riguarda interventi in corso nell’area compresa tra via Spina e il Loggiato dei Cappuccini e alla Cittadella dello Sport. "Aver intercettato questo finanziamento Pnrr costituisce un altro momento fondamentale della nostra programmazione dei lavori pubblici – sottolinea il sindaco Pierluigi Negri –, in linea con l’impegno preso di riqualificare il territorio.