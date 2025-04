Ilrestodelcarlino.it - Lupi, declassata la protezione: in Emilia Romagna possibile abbatterne 15

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 aprile 2025 – La Commissione Europea ha proposto di declassare ladel lupo, passando da ‘specie rigorosamente protetta’ a ‘specie protetta’. Questo cambiamento consentirebbe alle autorità locali di autorizzare la cattura o l’uccisione deiin caso di necessità legate alla sicurezza o all’ordine pubblico. L’Ispra (Istituto Superiore per lae la Ricerca Ambientale) ha già inviato alle Regioni una tabella con le possibili quote di abbattimento, prevedendo la rimozione del 3-5% della popolazione italiana di, ovvero tra 98 e 163 esemplari su un totale stimato di 3.253 individui. Per l’oscilleremmo fra 9 e 15, per le Marche fra 5 e 8. Per rendere operativo il provvedimento, sarà necessario modificare la direttiva Habitat dell’UE, un passaggio che richiede il parere favorevole del Parlamento e del Consiglio Europeo.