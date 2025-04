Ilfoglio.it - La memoria fragile

Leggi su Ilfoglio.it

"Un libro capace di narrare il passato, il presente e tutto ciò che c’è in mezzo”: è lo spazio che abita Nathacha Appanah in La, dove l’autrice racconta la storia della sua famiglia. Una storia di migrazione, che con le sue parole e quelle dei suoi nonni, diventa universale e appartiene, inevitabilmente, a tutti. Appanah parte da un’intuizione: il tempo in cui gli stormi si dispiegano nel cielo e, migrando, disegnano forme mutevoli che l’autrice guarda al tramonto, cercando di cogliere il suo personale racconto di migrazione. Sono solo degli stormi, eppure, “l’inizio, la bellezza, gli intenti, la forma e il segreto”, risiedono tutti in quell’immagine. L’autrice cerca di sciogliere i nodi delle sue trame familiari e della sua infanzia, riflettendo sulle sue origini: il punto di partenza è il primo agosto 1872.