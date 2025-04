Noinotizie.it - Maltempo: fra le zone oggi in allerta la Puglia centrosettentrionale Protezione civile, previsioni meteo

Alcune regioni d’Italiainper temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della). Fra queste, in parte, la.Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori settentrionali einterne centrali della.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo: fra leinla proviene da Noi Notizie.