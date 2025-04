Lanazione.it - La forza del gioco di squadra: imparare e crescere insieme nello sport

Stamattina, dalla finestra della nostra scuola, nonostante la pioggia che cadeva forte, abbiamo visto una scena incredibile! Un gruppo di atleti correva e giocava nel campo accanto al nostro giardino. Li abbiamo osservati con attenzione mentre si allenavano. A un certo punto, uno di loro si è preparato per tirare un rigore. Tutti noi abbiamo trattenuto il fiato. ma il pallone non è entrato in porta! Ha ritentato, ma niente da fare. Ancora e ancora. Noi ci aspettavamo che si arrabbiasse, magari che urlasse o si disperasse. E invece. sorpresa! I suoi compagni si sono avvicinati e gli hanno dato una pacca sulla spalla. Poi si sono messi tuttia riprovare l’azione. Nessuno lo ha sgridato, nessuno si è scoraggiato. Anzi, sembravano ancora più uniti! Sapete perché? Perché in unanon si è mai soli! Se qualcuno commette un errore, invece di criticare, lo aiutiamo a migliorare.