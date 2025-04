Ilfoglio.it - Buone notizie

C’è una corrispondenza inverificabile tra passato e presente e tra passato e futuro nella vita di Lorenza, protagonista di questo nuovo libro di Elisa Fuksas, scrittrice e regista, una risonanza tra ogni tempo che storce le linee apparentemente dritte della sua storia. In lei “tutto si deforma, si mischia e si confonde”. Non è sposata con Alighiero, “ma è come se”, e insieme hanno due gemelle di otto anni. Lorenza fa la pop star, ma il vero musicista è lui, perché sa suonare di tutto, anche se lo fa sempre meno, preferendo arrangiare i dischi degli altri. Quello di lei si intitola “Bugurach” che è anche il nome della città francese dove secondo i Maya ci saremmo salvati dalla fine del mondo da loro prevista per il 21 dicembre del 2012. E invece. Ludovica ama l’alba e detesta l’autunno, ma forse anche l’inverno e l’estate, perché “al sole ci si sta solo per asciugarsi” e la neve sarà pure bellissima in foto, “ma starci è tremendo”.