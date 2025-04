Ilgiorno.it - Tjeknavorian, il giovane direttore della Sinfonica è già leggenda: “Una continua creatività è la strada giusta per attirare sempre più pubblico”

Milano, 2 aprile 2025 – L’attribuzione - sacrosanta - del premio Abbiati è solo la ciliegina sulla torta: Emmanuel(trent’anni il 22 aprile: auguri molti; nato a Vienna da padre armeno compositore ed’orchestra, e da madre pianista; violinista di grande e meritato successo, passa al podio maa praticare il violino; dal febbraio scorso,stabiledi Milano, ex Verdi) è da tempo una delle più luminose realtà dell’odierno panorama musicale. Ce ne sono parecchi, di giovani e financo giovanissimi già etichettati quali starbacchetta: ma il nostro ha caratteristiche - tanto musicali quanto umane - tutte sue: che hanno letteralmente contagiato un’orchestrastata buona, ma (sorprende, il come unpossa fare la differenza in un amen di tempo) che ha subito risposto di slancio, con una palpabile affinità d’intenti che l’ha fatta diventare compagine di primo piano nel panorama musicale italiano.