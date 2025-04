Lanazione.it - Telecamere e polizia municipale. Più sicurezza dopo la petizione

Furti nelle case, nei garage, nelle auto e di auto. Traffico incontrollato nella zona centrale del paese, San Giorgio, è una buona via di fuga per chi non vuole prendere la tangenziale, manutenzione del verde e delle strade, abbandono di rifiuti e scarsa illuminazione in alcune vie del paese. Sono solo alcuni dei problemi che avevano sollevato i cittadini di San Giorgio a Colonica frazione a sud di Prato al confine con Campi Bisenzio. Proteste che hanno portato alla promozione di una, con cui sono state raccolte 450 firme, che coinvolge anche i residenti di Santa Maria a Colonica, insieme al consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno, l’amministratore della pagina Facebook" Sei di San Giorgio a Colonica se.". Lache aveva sollevato numerose problematiche ieri mattina è stata oggetto della riunione della commissione consiliare 3 presieduta da Enrico Romei durante la quale sono arrivate le prime risposte dell’amministrazione comunale.