Ristrutturazione della piazza di Soci | lavori in corso con partecipazione cittadina

Procedono a pieno ritmo iper ladi. Un intervento da oltre 600 mila euro e al cui progetto hanno partecipato anche i cittadini. Proprio in questi giorni il sindaco Filippo Vagnoli si è recato al cantiere e fa il punto sui. "Siamo già arrivati al getto del primo manto di cemento, quello che per intendersi ospiterà le finiture architettoniche. Sono stati già collocati tutti i sottoservizi poi a breve verranno realizzate le piccole aree verdi e le alberature. Sono iniziati anche gli interventi nella parte davanti al cinema, la farmacia e il bar, con lo smantellamento del vecchio manto a cui seguiranno gli interventi suisottoservizi". Il progetto per ladiha avuto un perparticolare poiché è stato oggetto di un processo partecipativo importante a cui sono stati chiamati a dare suggerimenti e idee gli stessi cittadini del paese attraverso questionari mirati.