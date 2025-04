Ilgiorno.it - Lite a colpi di fucile. Condannato a 12 anni per tentato omicidio

a 12in primo grado, nel processo per, che si è aperto a settembre, il venticinquenne di Cuasso al Monte, Simone Borella, che il 5 gennaio 2024 sparò a un ventisettenne, ferendolo in modo grave con un colpo all’addome davanti a un bar ad Arcisate. La sentenza è stata pronunciata ieri dal tribunale di Varese. L’avvocato Corrado Viazzo, che difende il venticinquenne e aveva chiesto per il suo assistito la derubricazione del reato in lesioni personali gravi, ha già annunciato che ricorrerà in Appello. Nell’udienza del 4 marzo erano stati richiesti duecentocinquantamila euro di risarcimento alla parte civile, patrocinata dall’avvocato Elisabetta Brusa, e una condanna a 16di reclusione dal pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma. Il collegio ieri ha stabilito una provvisionale pari a 25mila euro per la vittima costituitasi parte civile e demandando alla sede civile la quantificazione del danno.