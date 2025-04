Ilveggente.it - Pronostico Milan-Inter: può accadere per la quarta volta di fila

è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni,, tv e streaming.Dopo i due di campionato e dopo quello andato in scena terra saudita nella Final Four di Supercoppa Italiana lo scorso gennaio, arriva pure il derby meneghino di Coppa Italia. Da qui a fine aprile saranno dunque 5 le stracittadine stagionali complessive tra, che hanno rischiato di incrociarsi finanche in Champions League (se i rossoneri avessero rispettato i pronostici nello spareggio di accesso agli ottavi con il Feyenoord i derby della Madonnina sarebbero stati addirittura sette).: puòper ladi(Lapresse) – Ilveggente.itIl dato che salta agli occhi è l’imbattibilità delnelle tre sfide disputate da settembre in poi: sembra quasi un paradosso, ma i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sui cugini in nessuno degli ultimi tre precedenti (2 sconfitte e un pareggio) nonostante quella del Diavolo sia una delle peggiori stagioni dell’epoca recente, che non può essere “salvata” neppure dalla vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata proprio ai danni dell’dopo la pazza rimonta di Riad da 0-2 a 3-2.