Liberoquotidiano.it - L'arbitro dà un calcio volante al tifoso: il video-choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

Stendere l'allenatore di una delle due squadre in campo con un colpo di karate. No, non è fantascienza, è un episodio successo realmente in Perù, durante una partita di campionato tra lo Sport Huaquilla e Magdalena Cedec. Un membro dello staff ospite, infatti, ha invaso il campo con una bottiglia in mano per protestare contro l'. Il direttore di gara, di nome Luis Alegre, invece di farsi prendere dalla paura, ha risposto con un colpo di karate dritto al volto, mandandolo al tappeto. Il gesto del fischietto peruviano ha così scatenato la maxi-rissa, facendo saltare i nervi in campo. Una lite che ha visto coinvolti calciatori, staff tecnico e squadra arbitrale, con presenti anche gli uomini della sicurezza, a bordo campo, e i giocatori che hanno sin da subito cercato di smorzare la tensione.