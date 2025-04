Ilfoglio.it - Consigli per un kit salva-vita fai da te

Leggi su Ilfoglio.it

Ha destato un certo scetticismo il video (virale sui social) nel quale Hadja Lahbib, commissaria europea alla preparazione e gestione delle crisi, ha introdotto (con una certa ironia fuori luogo) il kit europeo di sopravvivenza per 72 ore in caso di emergenze come guerre, calamità naturali, pandemie, o un altro video di Hadja Lahbib. Sì, perché quel filmato ha generato un attacco di panico in tutto il continente – tranne forse qui in Italia, dove fra crisi economica, salari bassi e inflazione sono anni che sopravviviamo per arrivare a fine mese. Il vero lato buffo è che questo kit sarà pronto nel 2026, e le linee guida nel 2027, cioè quando ormai sarà troppo tardi. Ma in attesa di quello ufficiale, magari uno nel frattempo può farsi il proprio, seguendo le indiscrezioni trapelate. Cosa non deve mancare in questo zainetto? Riassumendo: sei litri d’acqua, cibo in scatola, una torcia, dei fiammiferi, garze e cerotti da primo soccorso, paracetamolo, un coltellino svizzero, un caricabatterie, una radiolina e denaro contante.