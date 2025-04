Lanazione.it - La stangata del giudice sportivo. Conto di diecimila euro allo Spezia: "Fitto lancio di petardi e fumogeni"

di multa il ’’ che lodovrà pagare per quanto accaduto venerdì sera nel corso del match contro il Brescia, caratterizzato dal comportamento sopra le righe di una minoranza di tifosi. Storia ben nota, oggetto da giorni delle indagini della Digos che sta mettendo insieme i puzzle per dare un volto, nome e cognome ai responsabili del ripetutodiprima in centro città e poi dalla curva Ferrovia all’interno del terreno di gioco del Picco. Episodio quest’ultimo che ha portato l’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo a sospendere il match per permette ai vigili del fuoco di rimuovere il materiale fumante piovuto sull’erba del Picco: proprio sulla base del direttore di gara ieri ildella Lega di Serie B ha multato lodi 10mila, entrando nello specifico di quanto accaduto nei primi minuti della partita contro il Brescia, caratterizzati daldi una parte dei tifosi aquilotti "di quattroe seisul terreno di gioco e cinquenel recinto di gioco" si legge nel dispositivo del