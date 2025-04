Lanazione.it - La lunga marcia verso il Palio 2025. Seconda Corsa di Primavera. Nuova sessione e grande attesa

Nuovo giro.. Il conto alla rovescia è iniziato. macchina organizzativa in pieno svolgimento in vista delladelle Corse di, in programma lunedì 21 aprile: l’Associazionedelle Contrade "Città di Fucecchio" comunica l’apertura delle iscrizioni. Come per la primadel mese di marzo, sarà possibile iscrivere i cavalli tramite il portale dedicato raggiungibile all’indirizzo https://www.iscrizionidifucecchio.it/, fino alle 19 di domenica 13 aprile. Queste rappresentano occasioni importanti per tutti gli appassionati die, soprattutto, per i Capitani delle dodici Contrade, che attraqueste prove possono valutare i cavalli e i fantini più adatti e decidere le strategie da adottare per aggiudicarsi ilstesso, che si correrà domenica 18 maggio.