Lanazione.it - Nel Pd si apre l’era Vannuccini: "Basta divisioni, lavoro per unire". Il primo step è la nuova segreteria

Massimoè il nuovo segretario del Partito Democratico per il comune capoluogo. Come anticipato nell’edizione di ieri, il 36enne è stato l’unico candidato a presentarsi all’assemblea di lunedì scorso al circolo di Bonelle, dopo il ritiro polemico di Claudio Giardi. Persi sono espressi a favore 38 votanti dei 40 presenti, a fronte di 65 aventi diritto: tra gli assenti, ovviamente molti sostenitori dell’altro candidato. Anche se il segretario provinciale Marco Mazzanti minimizza: "L’affluenza è stata buona, ho contato solo sette/otto assenze reali che gravitavano attorno al nome di Giardi. Dispiace che non siano venuti, ma da ora in poi occorre lavorare tutti insieme per creare le condizioni per unadavvero unitaria, guidata da Massimo". Getta acqua sul fuoco, Mazzanti, con l’obiettivo di ricucire lo strappo che si è consumato nelle ultime settimane.