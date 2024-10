Lanazione.it - Prato, che trasferta a Piacenza. C’è Parlato in panchina e i biancorossi vogliono il rilancio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica, allo stadio Leonardo Garilli, si affrontano (dalle 15) due squadre in difficoltà come. I problemi in casa biancazzurra sono noti: i lanieri vengono da due sconfitte consecutive e dopo le prime cinque giornate hanno ottenuto appena 5 punti. Un bottino che per il momento vale la 12esima posizione in classifica alla pari del Fiorenzuola. Dal canto loro inon se la passano molto meglio, avendo solo tre punti in più in graduatoria ed essendo reduci da due pareggi di fila, l’ultimo dei quali a reti bianche con il Progresso, che fino a quel momento era sempre andato al tappeto. La società emiliana ha quindi deciso di cambiare, diventando la prima del girone D di serie D a esonerare il proprio mister.