Piano Mattei, al via la terza riunione della cabina di regia: progetti pilota in 9 nazioni africane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è svolta oggi presso la Sala Verde di Palazzo Chigi la terza riunione della cabina di regia sul Piano Mattei, presieduta dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Alla riunione hanno preso parte i Ministeri interessati, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Banca d'Italia, l'Anci e un'ampia rappresentanza del Sistema Italia, degli Enti e delle società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell'università e della ricerca, del terzo settore e della cooperazione, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni di categoria. Piano Mattei, riunita la cabina di regia con Tajani "Per la prima volta – si legge in una nota di Palazzo Chigi – sono stati invitati alla riunione, i presidenti della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e della Commissione Affari Esteri e Comunitari di Montecitorio.

