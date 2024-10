Paola Turani: “Mi tingo i capelli, ho il nasone. Gli attacchi fini a se stessi non mi toccano” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Paola Turani è fra le modelle e influencer più apprezzate, anche perché la sua vita è fatta di tanta normalità: una famiglia, composta dal marito Riccardo Serpellini, dal figlio Enea e dagli amati Gnomi e Nadine, raccontata sui social con semplicità, ma anche il desiderio di normalizzare i suoi difetti e di discostarsi dal modello di perfezione estetica che qualcuno cerca di mostrare nel web, il tutto cercando di far passare un messaggio positivo di accettazione, ma anche di biasimo per chi lancia giudizi spietati e offensivi. “Da anni cerco di far capire che nessuno è perfetto – racconta oggi al Corriere della Sera – faccio la tinta da quando avevo 18 anni e mostro i capelli bianchi. Poi ci sono i difetti che le persone mi fanno notare. Sui social vale tutto. Io sono ben rodata, ma per alcune ragazzine, che sono insicure, è un gioco pericoloso”. News.robadadonne.it - Paola Turani: “Mi tingo i capelli, ho il nasone. Gli attacchi fini a se stessi non mi toccano” Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è fra le modelle e influencer più apprezzate, anche perché la sua vita è fatta di tanta normalità: una famiglia, composta dal marito Riccardo Serpellini, dal figlio Enea e dagli amati Gnomi e Nadine, raccontata sui social con semplicità, ma anche il desiderio di normalizzare i suoi difetti e di discostarsi dal modello di perfezione estetica che qualcuno cerca di mostrare nel web, il tutto cercando di far passare un messaggio positivo di accettazione, ma anche di biasimo per chi lancia giudizi spietati e offensivi. “Da anni cerco di far capire che nessuno è perfetto – racconta oggi al Corriere della Sera – faccio la tinta da quando avevo 18 anni e mostro ibianchi. Poi ci sono i difetti che le persone mi fanno notare. Sui social vale tutto. Io sono ben rodata, ma per alcune ragazzine, che sono insicure, è un gioco pericoloso”.

