Non solo Conte, il Napoli fa en plein a settembre: la Serie A premia il top player (Di giovedì 10 ottobre 2024) Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore di settembre, ma ora la Serie A indica un giocatore del Napoli come il migliore del mese: ecco chi è Il mese di settembre è stato ricco di successi e sorprese positive. Il Napoli ha finalmente scoperto i suoi nuovi acquisti, rendendosi conto di aver fatto pienamente centro. Da Lukaku a McTominay, fino a Buongiorno e Neres: tutte note positive. Eppure, chi ruba la scena è sempre lui: Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante quel gesto di stizza dopo la prestazione a Torino contro la Juventus, dove il georgiano avrebbe voluto incidere maggiormente, la Lega Serie A e tutti gli appassionati hanno votato Kvaratskhelia come miglior calciatore del mese di settembre. L'attaccante del Napoli ha superato Bremer, Cutrone, Pulisic, Dimarco e Castro, tutti candidati alla vittoria del premio.

