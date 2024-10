Nations League, l’omaggio dell’Olimpico a Totò Schillaci prima di Italia-Belgio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stasera la Figc prima della sfida tra Italia e Belgio renderà omaggio a Totò Schillaci, centravanti che ha fatto la storia della nostra Nazionale scomparso a Palermo lo scorso 18 settembre, all’età di 59 anni. Il comunicato della Figc “Un’ultima ‘Notte Magica’ per l’eroe delle ‘Notti Magiche’. Alle 20.30, prima del fischio d’inizio di Italia-Belgio, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio a Totò Schillaci a tre settimane dalla sua scomparsa. Un doveroso tributo all’ex attaccante azzurro nello stadio dove 34 anni fa si era consacrato agli occhi del mondo. All’Olimpico aveva infatti realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno nel Mondiale di Italia ’90, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio. Calcioweb.eu - Nations League, l’omaggio dell’Olimpico a Totò Schillaci prima di Italia-Belgio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stasera la Figcdella sfida trarenderà omaggio a, centravanti che ha fatto la storia della nostra Nazionale scomparso a Palermo lo scorso 18 settembre, all’età di 59 anni. Il comunicato della Figc “Un’ultima ‘Notte Magica’ per l’eroe delle ‘Notti Magiche’. Alle 20.30,del fischio d’inizio di, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio aa tre settimane dalla sua scomparsa. Un doveroso tributo all’ex attaccante azzurro nello stadio dove 34 anni fa si era consacrato agli occhi del mondo. All’Olimpico aveva infatti realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno nel Mondiale di’90, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio.

