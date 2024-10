Motta | Il nuovo disco un esperimento nei live suonerò senza palco

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ un“libero, psichedelico, dall’attitudine punk” illavoro di, ‘Suona! Vol.1’, in uscita l’11 ottobre prossimo, una raccolta di vecchi brani del cantautore (più un inedito) che lui definisce “unartistico”. L’album è pubblicato da ‘Sona Music Records’, la sua etichettagrafica appena nata, che si occuperà di curare alcuni particolari progetti, che seguiranno parallelamente la carriera dell’artista. “Da una parte avevo voglia di cambiare gli arrangiamenti per avvicinarmi a quello che mi piace adesso, dall’altra è stato unper vedere come questi brani con un altro arrangiamento cambiavano significato – spiega il cantante all’AdnKronos -. Sono affascinato da tutto quello che fanno gli Smile. Ci sono persone molto più brave di te che ti fanno venire coraggio nel fare cose folli, come quella che abbiamo fatto”.