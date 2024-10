L’acqua sbarca al Cinema: alla Festa di Roma un concorso e una rassegna dedicati alle risorse idriche (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’acqua arriva alla Festa del Cinema di Roma: la risorsa idrica viene raccontata attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato oggi alla Casa del Cinema il contest I mille volti delL’acqua, e la retrospettiva Gocce di Cinema, due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma, al via dal 16 ottobre. Lanotiziagiornale.it - L’acqua sbarca al Cinema: alla Festa di Roma un concorso e una rassegna dedicati alle risorse idriche Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)arrivadeldi: la risorsa idrica viene raccontata attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale ditografia die la Fondazioneper, ha presentato oggiCasa delil contest I mille volti del, e la retrospettiva Gocce di, due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione delladeldi, al via dal 16 ottobre.

