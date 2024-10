Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck: “Mi ha distrutta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La popstar ha ammesso pubblicamente il dolore provato dopo la separazione dall'ex marito Non è stato un periodo facile quello di Jennifer Lopez. La cantante e attrice statunitense è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato doloroso superare la separazione dall'ex marito, Ben Affleck. Il divorzio da Ben Affleck Sbircialanotizia.it - Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck: “Mi ha distrutta” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La popstar ha ammesso pubblicamente il dolore provato dopo la separazione dall'ex marito Non è stato un periodo facile quello di. La cantante e attrice statunitense è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato doloroso superare la separazione dall'ex marito, Ben. Ilda Ben

“È come se tutto il mio mondo fosse esploso. Pensavo di aver imparato - ma non è così” : Jennifer Lopez torna a parlare del divorzio da Ben Affleck - Forse, però, la cosa più difficile da gestire è proprio la fine di un amore, specialmente con Affleck, iniziato nel 2002, finito, poi riaffiorato e, adesso, finito di nuovo. Le difficoltà, soprattutto coniugali, erano nell’aria già quando Lopez ha deciso di cancellare il suo tour mondiale “per dedicarsi alla famiglia”. (Ilfattoquotidiano.it)

Jennifer Lopez parla per la prima volta della fine del matrimonio con Ben Affleck : “Mi sento disperata” - Quello che è certo è che né Jennifer né Ben siano usciti indenni dal doloroso divorzio. Ora? Non sto cercando nessuno. ’ Non ho rimpianti. Le parole di Jennifer a riguardo: Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. (Isaechia.it)

Jennifer Lopez - il primo commento dopo il divorzio da Ben Affleck : «Sono entusiasta di essere single» - La popstar, pur ammettendo che questo nuovo capitolo della sua vita è «sconosciuto, solitario e spaventoso», ha chiarito in un'intervista: «Il rapporto più importante è quello con me stessa. Sono capace di gioia da sola». (Vanityfair.it)