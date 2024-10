"I compleanni di monsignor Annibale De Leo": incontro in biblioteca (Di giovedì 10 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - “Lo sforzo dell’Amministrazione comunale resta confermato per una biblioteca comunale sempre più inclusiva ed aperta a tutti. Una biblioteca che ha servito il territorio restando sempre aperta, anche quando si sono svolti lavori utili per riqualificarla”: Così la sindaca Brindisireport.it - "I compleanni di monsignor Annibale De Leo": incontro in biblioteca Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - “Lo sforzo dell’Amministrazione comunale resta confermato per unacomunale sempre più inclusiva ed aperta a tutti. Unache ha servito il territorio restando sempre aperta, anche quando si sono svolti lavori utili per riqualificarla”: Così la sindaca

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Apertura di una sezione dedicata ai teen-ager all’interno della Biblioteca comunale - FORMIA – Sono i teen-ager i destinatari di un importante progetto che si sta realizzando nel Comune di Formia. . Dopo il Festival dedicato alla Letteratura Young Adult che si è svolto dal 18 aprile al 4 maggio, questa volta per loro, ragazzi dai tredici ai diciannove anni, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha […] L'articolo Formia / Apertura di una sezione ... (Temporeale.info)

La biblioteca comunale apre di domenica per il "baratto culturale" - SAN VITO DEI NORMANNI - Nel circuito delle istituzioni che promuovono la “Domenica di carta”, è attiva anche la città di San Vito dei Normanni con l'assessorato alla Cultura. La comunità civica vede, infatti, coinvolta la biblioteca comunale “Giovanni XIII” con l’apertura straordinaria del... (Brindisireport.it)

"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi" - nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo - Toni Capuozzo, con la sua vasta esperienza come corrispondente da zone di conflitto in tutto il mondo, porta in questo libro la sua voce autorevole e appassionata. Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale, è lieto di invitare la cittadinanza a un importante evento culturale e formativo che vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni ... (Lanazione.it)