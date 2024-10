Giovani e aggressività: quando allarmarsi, come intervenire (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violenza, sempre violenza. Non solo degli uomini nei confronti delle donne, ma anche dei Giovani contro sé stessi, contro i genitori, contro i fratelli o altri ragazzi loro coetanei. La strage familiare di Paderno Dugnano, dove un diciassettenne ha ucciso i genitori e il fratellino, la barbara uccisione di Maria Campai a opera sempre di un minorenne, hanno acceso un riflettore su questo fenomeno, dietro i quali, spesso si nasconde un problema di droghe sintetiche. Nel frattempo, la serie tv "Monsters", imperniata sulla storia dei fratelli Lyle ed Eric Menendez che uccisero i genitori nel 1989 -dopo un'infanzia segnata dalle violenze sessuali a opera del padre- fa discutere in tutto il mondo. Panorama.it - Giovani e aggressività: quando allarmarsi, come intervenire Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violenza, sempre violenza. Non solo degli uomini nei confronti delle donne, ma anche deicontro sé stessi, contro i genitori, contro i fratelli o altri ragazzi loro coetanei. La strage familiare di Paderno Dugnano, dove un diciassettenne ha ucciso i genitori e il fratellino, la barbara uccisione di Maria Campai a opera sempre di un minorenne, hanno acceso un riflettore su questo fenomeno, dietro i quali, spesso si nasconde un problema di droghe sintetiche. Nel frattempo, la serie tv "Monsters", imperniata sulla storia dei fratelli Lyle ed Eric Menendez che uccisero i genitori nel 1989 -dopo un'infanzia segnata dalle violenze sessuali a opera del padre- fa discutere in tutto il mondo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un'auto li tampona e va sbattere contro altre due - loro scendono e la distruggono : tre giovani denunciati - Avrebbero ripetutamente colpito un’auto con calci, gomitate e bottigliate, infrangendone i vetri e danneggiandone la carrozzeria, per poi scappare a bordo di un’altra vettura. Allertati da alcuni residenti della zona che sono stati svegliati dal trambusto, gli agenti delle volanti hanno... (Veronasera.it)

Giornata mondiale della salute mentale - sempre più giovanissimi soffrono di problemi psichici : “Boom di violenza filiale e comportamenti aggressivi contro i genitori” - it il professor David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi -. “La nostra identità è figlia di una storia e un percorso di vita unici e irripetibili – continua Lazzari -. I genitori in tutto questo devono di dire ai ragazzi che ci sono, in modo discreto ma concreto, dando loro un concreto sostegno emotivo e valoriale”. (Ilfattoquotidiano.it)

Premiati in Campidoglio i giovani del concorso musicale contro i pregiudizi sulla salute mentale - Il concorso musicale ha offerto un’opportunità di riflessione sul tema della salute mentale attraverso la creatività dei giovani artisti, contribuendo a sensibilizzare sul tema e a rafforzare i servizi a sostegno delle persone con disagio psichico. Il festival RO. L’iniziativa ha lo scopo di combattere i pregiudizi legati alla salute mentale e promuovere l’inclusione sociale. (Romadailynews.it)