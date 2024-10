Gelato richiamato dai supermercati italiani | marca lotto e motivi del ritiro

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Rischio listeria, non mangiatelo. Negli ultimi mesi, il Ministero della Salute italiano ha emesso una serie di richiami alimentari che hanno destato l'attenzione dei consumatori e degli operatori del settore. Per chi non lo sapesse, questi richiami sono una misura fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica, specialmente in un contesto in cui la qualità degli alimenti è sempre più sotto scrutinio. I richiami alimentari si verificano quando un prodotto viene ritirato dal mercato a causa di non conformità riscontrate, come contaminazioni microbiologiche o chimiche. Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l'obbligo di informare i consumatori riguardo ai rischi associati a tali prodotti.