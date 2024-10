Ferragni e il Pandoro gate, la sentenza contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sul caso del Pandoro 'Pink Christmas' griffato Chiara Ferragni la Corte d’Appello di Torino, con una nuova sentenza, ha confermato come la società Balocco abbia attuato una “Pratica commerciale scorretta” a danno dei consumatori. Ne danno notizia Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef che, sulla vicenda, hanno avviato un'azione inibitoria dinanzi L'articolo Ferragni e il Pandoro gate, la sentenza contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sul caso del'Pink Christmas' griffato Chiarala Corte d’Appello di Torino, con una nuova, ha confermato come la societàabbia attuato una “” a danno dei consumatori. Ne danno notizia Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef che, sulla vicenda, hanno avviato un'azione inibitoria dinanzi L'articoloe il, la: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

