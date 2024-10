Ex Juventus, Matri torna a giocare: ecco dove (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandro Matri, ex centravanti tra le altre della Juventus, torna a giocare per l`A.S.D. Graffignana, squadra di Seconda Categoria del lodigiano. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandro, ex centravanti tra le altre dellaper l`A.S.D. Graffignana, squadra di Seconda Categoria del lodigiano.

