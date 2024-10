Oasport.it - Eurocup Donne, Sesto San Giovanni si esaurisce nel finale: Besiktas si impone 49-63

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sconfitta con onore per la GeasSanal debutto in. La squadra di Cinzia Zanotti si arrende nelcontro il, vicecampione lo scorso anno, con il punteggio di 49-63, rimanendo sempre a inseguire e arrivando a cinque punti di margine a cinque minuti dalla sirena. Non bastano i 14 di Anna Makurat, seppur con 14 conclusioni, per il primo successo avanti al tifo del PalaBorsani. La Geas fa una fatica del diavolo a trovare il canestro soprattutto nei primi 10 minuti. Non per niente ilè la squadra che lo scorso anno è arrivata indella competizione e lo dimostra con uno 0-6 per iniziare in poco più di due minuti. Poco dopo arriva il primo canestro di Makurat, ma arriva solo un altro canestro dal campo con Gustavsson. Dall’altra parte nemmeno le turche fanno benissimo, ma è abbastanza per chiudere sul 4-13 al 10?.