Anteprima24.it - Eboli, Famu 2024: il 13 ottobre la giornata nazionale delle ‘Famiglie al Museo’

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUN MUSEO GREEN è il tema scelto per quest’anno, per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sui temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità nei luoghi della cultura. Il ManES partecipa con “Caccia al reperto –green edition“, laboratorio ludico-didattico a cura del personale dei Servizi Educativi, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà a partire dalle ore 11. I partecipanti saranno i protagonisti di una vera e propria caccia al tesoro e scopriranno giocando, attraverso i reperti del museo, come gli antichi utilizzavano in maniera sostenibile le risorse naturali. Il laboratorio è gratuito e non occorre prenotazione. Il biglietto d’ingresso al museo è il seguente: intero 5,00€; ridotto 2,00€ (dai 18 ai 25 anni); gratuito (minori di 18 anni e aventi diritto).