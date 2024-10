Donna uccisa a Gravina, Lacarpia resta in carcere. Il gip: "Soggetto violento, può reiterare il reato" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia resta in carcere. Per il 65enne, accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, la gip del Tribunale di Bari, Valeria Isabella Valenzi, non ha convalidato il fermo, in quanto vi sarebbe stato "un concreto pericolo di fuga" ma Baritoday.it - Donna uccisa a Gravina, Lacarpia resta in carcere. Il gip: "Soggetto violento, può reiterare il reato" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giuseppein. Per il 65enne, accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, la gip del Tribunale di Bari, Valeria Isabella Valenzi, non ha convalidato il fermo, in quanto vi sarebbe stato "un concreto pericolo di fuga" ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Gravina - Giuseppe Lacarpia arrestato 14 anni fa per aver tentato di uccidere il figlio - Il rapporto tra i coniugi connotato da numerose aggressioni fisiche e condotte maltrattanti patite dalla vittima per mano del marito. Giuseppe Lacarpia, arrestato per l’omicidio della moglie Maria Arcangela Turturo a Gravina in Puglia, era già stato arrestato per un tentativo di accoltellamento del figlio. (Fanpage.it)

Maria Arcangela Turturo uccisa dal marito : Giuseppe Lacarpia prima le ha dato fuoco - arrestato. Era stato in carcere per tentato omicidio del figlio - Prima ha tentato di ucciderla dandole fuoco e poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri... (Ilmessaggero.it)