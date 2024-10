Deschamps non ha dato la fascia di capitano a Maignan per non fare uno sgarbo a Mbappé (L’Equipe) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando Didier Deschamps ha comunicato chi sarebbe stato il capitano della Francia (Tchouameni) in assenza di Kylian Mbappé, era trapelato che Mike Maignan ci fosse rimasto piuttosto male. Il colloquio tra Deschamps e Maignan sulla designazione del capitano della Francia L’Equipe spiega che: Deschamps sa troppo della personalità dei suoi giocatori per non misurare le potenziali conseguenze di questo tipo di decisione. Così, ieri il ct ha parlato con Maignan in merito alla fascia di capitano; con il desiderio di spiegargli, poiché sa com’è fatto e soprattutto l’influenza che ha sul gruppo, la sua decisione. Pochi elementi sono filtrati da questo dialogo. L’allenatore gli avrebbe ricordato la sua riluttanza a designare un portiere capitano. Ilnapolista.it - Deschamps non ha dato la fascia di capitano a Maignan per non fare uno sgarbo a Mbappé (L’Equipe) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando Didierha comunicato chi sarebbe stato ildella Francia (Tchouameni) in assenza di Kylian, era trapelato che Mikeci fosse rimasto piuttosto male. Il colloquio trasulla designazione deldella Franciaspiega che:sa troppo della personalità dei suoi giocatori per non misurare le potenziali conseguenze di questo tipo di decisione. Così, ieri il ct ha parlato conin merito alladi; con il desiderio di spiegargli, poiché sa com’è fatto e soprattutto l’influenza che ha sul gruppo, la sua decisione. Pochi elementi sono filtrati da questo dialogo. L’allenatore gli avrebbe ricorla sua riluttanza a designare un portiere

