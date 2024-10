Conti spiati, Genchi: “Sistemi audit carenti’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "A parte quello che si è letto sui giornali non conosco i dettagli delle indagini. Le uniche certezze che ho derivano dalle mie esperienze professionali, che in questi casi mi impongono di osservare la massima prudenza, prima di esprimere valutazioni e decretare sentenze, vuoi di assoluzione o di condanna. Sicuramente, però, la vicenda L'articolo Conti spiati, Genchi: “Sistemi audit carenti’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "A parte quello che si è letto sui giornali non conosco i dettagli delle indagini. Le uniche certezze che ho derivano dalle mie esperienze professionali, che in questi casi mi impongono di osservare la massima prudenza, prima di esprimere valutazioni e decretare sentenze, vuoi di assoluzione o di condanna. Sicuramente, però, la vicenda L'articolo: “proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Dossieraggio quotidiano" - Meloni e i conti correnti spiati : l'ultima inchiesta - La notizia che qualcuno possa tranquillamente bucare i conti correnti degli italiani, tra i quali quello della premier Meloni e di sua sorella o del presidente La Russa, ai quali va la mia vicinanza, conferma come la tutela della privacy sia fondamentale in un'epoca di trasformazione digitale così forte sia ancora da applicare in pieno", commenta la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del ... (Iltempo.it)