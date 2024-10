Contest I ragazzi dicono: premiati i vincitori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 - Alisea Brivio, studentessa del Centro Studi Casnati di Como, è la vincitrice di del Contest “I ragazzi dicono”, la cui premiazione si è tenuta oggi al Museo della Seta di Como. E’ la quarta edizione del progetto realizzato da Silk By Nature in collaborazione con Fondazione Setificio, Confindustria Como, Ufficio Italiano Seta. Lanciato a marzo 2024, ha coinvolto circa 100 studentesse e studenti provenienti dalle seguenti scuole: ISIS Setificio “Paolo Carcano” (Como), Centro Studi Casnati (Como), IIS Carafa-Giustiniani (Cerreto Sannita, Benevento), IIS Mariano Fortuny (Brescia), ISIS Leonardo da Vinci (Portogruaro, Venezia), IIS Don Tonino Bello (Tricase, Lecce). Gli studenti sono stati chiamati a realizzare slide, elaborati grafici o multimediali sul tema “La seta nell’era digitale”, dando sfogo alla propria creatività. Ilgiorno.it - Contest I ragazzi dicono: premiati i vincitori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 - Alisea Brivio, studentessa del Centro Studi Casnati di Como, è la vincitrice di del“I”, la cui premiazione si è tenuta oggi al Museo della Seta di Como. E’ la quarta edizione del progetto realizzato da Silk By Nature in collaborazione con Fondazione Setificio, Confindustria Como, Ufficio Italiano Seta. Lanciato a marzo 2024, ha coinvolto circa 100 studentesse e studenti provenienti dalle seguenti scuole: ISIS Setificio “Paolo Carcano” (Como), Centro Studi Casnati (Como), IIS Carafa-Giustiniani (Cerreto Sannita, Benevento), IIS Mariano Fortuny (Brescia), ISIS Leonardo da Vinci (Portogruaro, Venezia), IIS Don Tonino Bello (Tricase, Lecce). Gli studenti sono stati chiamati a realizzare slide, elaborati grafici o multimediali sul tema “La seta nell’era digitale”, dando sfogo alla propria creatività.

