Concorso Ripam al via il bando per 2 200 funzionari al Sud | assunzioni anche in Calabria e Sicilia LE FAQ

Al via il bando del Concorso Ripam per l'assunzione di 2.200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche

Concorso RIPAM Coesione 2024 per Decreto Sud Italia - 2.200 posti disponibili e bando online : i requisiti - È online il bando di concorso RIPAM Coesione 2024 per l’assunzione di 2200 unità di personale non dirigenziale nell’ambito del Decreto Sud Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere: quali sono i requisiti richiesti, come partecipare e prepararsi al concorso. Continua a leggere . I vincitori del concorso verranno assunti con contratto a tempo indeterminato. (Fanpage.it)

Concorso Ripam - anche Messina nel piano che porterà 663 assunzioni in Sicilia - C'è anche Messina nel piano che porterà a 663 assunzioni in Sicilia previsti dal bando di concorso Ripam. Previsti in totale 2200 posti nelle regioni del Meridione per migliorare l'impiego dei fondi europei. Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza... (Messinatoday.it)

Bando Ripam - via al concorso per 2.200 funzionari al Sud : come partecipare - Questa iniziativa mira a supportare la piena attuazione dei progetti di politica di coesione sul territorio tramite un servizio di supporto tecnico-specialistico, finanziato anch’esso con i fondi per la coesione. Gli esami riguarderanno argomenti come il diritto amministrativo, l’economia, la gestione dei fondi europei e le politiche di sviluppo regionale. (Quifinanza.it)