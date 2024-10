Cinema le uscite del weekend 11-13 ottobre: debutta “Iddu – L’ultimo padrino” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fioccano diversi titoli al Cinema nel weekend dall’11 al 13 ottobre, tra cui spicca Iddu – L’ultimo padrino con Elio Germano e Toni Servillo. Diretto e sceneggiato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il film è basato su un fatto avvenuto durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. Di seguito, tutti gli altri titoli in arrivo. Il weekend dall’11 al 13 ottobre porta con sé diverse novità al Cinema per il pubblico, tra cui Iddu – L’ultimo padrino. Presentato in concorso alla 81ª Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, il film è liberamente ispirato a un fatto che ha avuto luogo durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. La pellicola vede come protagonisti due nomi d’eccezione del panorama Cinematografico italiano, per la prima volta insieme sul grande schermo: Elio Germano e Toni Servillo. Velvetmag.it - Cinema le uscite del weekend 11-13 ottobre: debutta “Iddu – L’ultimo padrino” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fioccano diversi titoli alneldall’11 al 13, tra cui spiccacon Elio Germano e Toni Servillo. Diretto e sceneggiato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il film è basato su un fatto avvenuto durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. Di seguito, tutti gli altri titoli in arrivo. Ildall’11 al 13porta con sé diverse novità alper il pubblico, tra cui. Presentato in concorso alla 81ª Mostra internazionale d’artetografica di Venezia, il film è liberamente ispirato a un fatto che ha avuto luogo durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. La pellicola vede come protagonisti due nomi d’eccezione del panoramatografico italiano, per la prima volta insieme sul grande schermo: Elio Germano e Toni Servillo.

