Cina: avvia indagine campionaria nazionale su cambiamenti demografici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Quest'anno la Cina condurra' un'indagine campionaria a livello nazionale sui cambiamenti demografici per monitorare con precisione e tempestivita' lo sviluppo demografico del Paese e fornire informazioni di base per le sue politiche demografiche, ha dichiarato oggi l'Ufficio nazionale di statistica (NBS). Da oggi 10 ottobre fino al 30 novembre, ai cittadini selezionati verranno chieste informazioni di base, tra cui eta', sesso, gruppo etnico, livello di istruzione, posizione lavorativa, stato civile e di fertilita' e condizioni abitative. Il periodo di riferimento per l'indagine sara' il primo novembre 2024, ha dichiarato l'NBS. (Xin) Agenzia Xinhua

