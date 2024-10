Ceglie Messapica ha una nuova centenaria: nonna Addolorata ha festeggiato il secolo di vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ceglie Messapica - Ceglie Messapica ha una nuova centenaria. Addolorata Leporale, ieri, mercoledì 9 ottobre, ha festeggiato il secolo di vita, 100 anni passati in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano Brindisireport.it - Ceglie Messapica ha una nuova centenaria: nonna Addolorata ha festeggiato il secolo di vita Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha unaLeporale, ieri, mercoledì 9 ottobre, haildi, 100 anni passati in grande allegria. Un compleannoassieme a tanti inti: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano

